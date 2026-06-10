◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の戸郷翔征投手が１０日、楽天戦で今季３勝目を目指して先発。５回を終えて２安打無失点、２３年９月８日中日戦（バンテリン）の１１奪三振以来となる２ケタ奪三振の１０Ｋをマークした。１点の援護をもらって上がった初回、戸郷は先頭の佐藤を３球で見逃しの三振。２番・辰己は直球で中飛。３番・平良は死球となったが４番・浅村は１