ついさっきまで楽しく会話していた人が、別の人と揉めている。【意外な展開】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉一体何があったのか？その人のもとへ舞い戻ると......。香川県在住の70代女性・ミスズさんの親切自慢。＜ミスズさんからのおたより＞今から20年前、大学に通う娘の所に行くため高松から大阪行きの高速バスに乗りました。隣の席は、アメリカから来たという若い男