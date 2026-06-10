カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が撮影ショットを公開。その美ぼうが話題を呼んでいる。１０日に自身のインスタグラムを更新。インタビュー記事掲載を告知すると、白のブラウスにデニムのロングスカートを着用した爽やかな姿を複数枚アップした。自然光がキュートな笑顔をさらに引き立て、美しい近影を披露して