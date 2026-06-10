◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）９日＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔北中米Ｗ杯に挑む日本代表は、１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。オランダはＷ杯目前の親善試合で、アルジェリア（４日）に０―１と敗れ、ウズベキスタン（８日）にはＦＷハクポが決めた２つのＰ