◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）新人の毛利海大投手が１０日の中日戦で先発も、３回９安打１０失点。球団新人の１０失点は５０年４月２８日南海戦の荒巻淳、７６年１０月７日日本ハム戦の田中由郎、００年８月１５日日本ハム戦の清水直行に次いで４人目のワーストタイとなった。毛利は初回に中日・石川昂に４号２ランを浴びるなどいきなり５失点。０−６で迎えた３回には鵜飼にグ