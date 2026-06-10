◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、美浦トレセン昨年の有馬記念馬ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、今年初戦にダミアン・レーン騎手の手綱で挑む。昨年のダービー（６着）以来となるコンビだが、１週前追い切りに騎乗し成長を感じ取った。鞍上にとっては１９年リスグラシュー以来、２度目の宝塚記念制覇がかかっている。―ダービー以