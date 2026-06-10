中東情勢の悪化に伴い、ナフサ不足が深刻化していますが、熊本県内への影響も広がっています。ここでもあそこでも、実態を取材しました。 【写真を見る】【ナフサ不足】墓石から住宅、鮮魚店まで影響深刻価格転嫁率37.5％止まり帝国データバンク「コロナ初期に近い」長期化で倒産・廃業リスク高まる 熊本市内にある墓石の販売店です。 西山石材 村上毅 常務「仕入れ先からまとめて材料を買っていたが、仕入れ先もない