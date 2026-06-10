◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）左手首骨折から９日に復帰したばかりの日本ハム・水谷瞬外野手が、復活の確信歩き弾を放った。１点を追う５回、２死走者なし。ＤｅＮＡ先発・石田裕の１２０キロを左中間スタンドへ運んだ。打った瞬間、ゆっくり歩く会心の同点２号ソロに「ただいまパイナポー！まだまだ行きます。現場からは以上です」とコメントした。水谷は９日のＤ