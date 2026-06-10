NHK朝ドラ「風、薫る」ドラマ考察系YouTuberのトケルが、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」にて「【風薫る】朝ドラあらすじネタバレ 直美の父母の正体！実は近くにいる！ 感想予想考察 NHK ストーリー」を公開した。動画では、NHK連続テレビ小説『風薫る』の登場人物である大家直美の本当の父母が誰なのかについて、作中の伏線を基にした独自考察を展開している。 トケル氏はまず、直美が生まれてすぐに