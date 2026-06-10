お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、かつて共演NG状態だったお笑いタレントへの思いを語った。東京・明治記念館で6日、玉袋筋太郎の芸歴40周年を記念したパーティーが開催された。芸歴が2年下の太田も招待されており、近い席には、放送作家でタレントの高田文夫、テリー伊藤、タレント松本明子、さらにAV監督の村西とおる、フリーアナウ