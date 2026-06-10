韓国発のグローバルガールズグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、美スタイルのオフショットを公開した。宮脇は１０日に自身のインスタグラムに「ＩＣＯＮＩＣＢＹＭＩＳＴＡＫＥ」と記し、黒のジャケットにショートパンツをあわせたコーディネートショットをアップ。金髪姿で、鏡越しの自撮りショットなどを複数枚シェアした。この投稿には「「さくちゃ