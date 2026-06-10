トヨタ自動車が１０日、関東財務局に提出した有価証券報告書によると、豊田章男会長の２０２６年３月期の役員報酬は前期比８％増の２１億１３００万円だった。トヨタの歴代役員として初めて２０億円を突破し、過去最高を更新した。内訳は▽固定報酬３億９６００万円▽賞与６億２０００万円▽株式報酬１０億９７００万円――だった。トヨタは「会長や取締役の業務に加え、産業全体への関与や外部の仲間作りなど幅広い役割を担っ