5月26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」は10日夜、公式Xを更新。読売巨人軍ならびに読売新聞グループ本社へ、簡易書留で署名および要望書を送付したと明かした。5月26日に「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上げ、同28日段階で署名が13万筆を超え受け付けを終了。今月3日には、株式会社読売巨人軍と株式会社読売新聞グループ本社へオンライン署名の提出メドが立ったと明か