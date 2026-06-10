河野洋平氏（資料写真）自民党総裁や衆院議長を務めた河野洋平（こうの・ようへい）さんが８日、死去した。８９歳。平塚市出身で、自宅は小田原市。関係者によると、東京都内の病院で亡くなり、葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れ会を開く。１９３７年、故河野一郎元農相の次男として平塚市に誕生。早大政経学部を卒業後、民間企業に就職し、父の死去に伴い１９６７年の衆院選で自民党から旧神奈川３区で立候補し