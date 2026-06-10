俳優柄本時生（36）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。柄本は不可解な失踪事件をネタにしようとする週刊誌記者の西を演じた。「僕はとにかく清水監督のファンでして、