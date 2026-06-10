この記事の画像を見る芸能界屈指の“仏教マニア”として、仏教にまつわる数々の本を執筆してきた笑い飯 哲夫さん。小説家としての顔も持ち、これまでに官能小説『花びらに寄る性記』（ヨシモトブックス）、青春小説『銀色の青』（サンマーク出版）を刊行している。そんな哲夫さんの10冊目となる書籍が『頭を木魚に』（主婦の友社）。仏教の哲学を下敷きに、生きづらさを抱えるタクシー運転手の運命を描いたこれまでの集大成とい