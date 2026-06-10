ソロアーティスト“HOKUTO”として、ポップで多彩な楽曲を詰め込んだ待望の1stアルバムをリリースした吉野北人さん。ソロプロジェクトに込める想いやひとりでステージに立つからこそ実感するグループへの想いまで、たっぷり語っていただきました。ソロは“等身大”がモットー。型にはまらず自分の幅を広げたい昨年5月にHOKUTO名義でソロデビューを果たした、THE RAMPAGEのボーカル・吉野北人さん。楽曲、ビジュアルともにポップな