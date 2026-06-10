５日、海南省保亭リー族ミャオ族自治県の青年（人材）築夢ステーション。（保亭＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口6月10日】中国海南省保亭リー族ミャオ族自治県の青年（人材）築夢ステーションは、他地域から同県に赴き、就職のための筆記試験や面接、イノベーション・起業コンテスト、短期インターンシップなどの活動に参加する大学卒業生や若者を対象とした公益プロジェクトとして運営されている。５日、海南省保亭リー族ミ