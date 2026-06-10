初夏の訪れとともに、みずみずしい果実を使ったスイーツが気になる季節になりました。銀座コージーコーナーでは、2026年6月12日（金）より、旬のフルーツを贅沢に使用した「国産さくらんぼショート」「チェリーパイ」「贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～」を販売。見た目にも涼やかで華やかな3品は、ティータイムをちょっぴり特別にしてくれること