市街地へのクマの出没が相次ぐ中、尾崎官房副長官は10日、出没情報がある地域では安全確保を最優先に行動するよう呼びかけました。尾崎正直 官房副長官「住民の皆様におかれましては、クマが市街地に出没した場合は、クマの出没情報を事前に確認する。出没情報がある地域における単独行動や、早朝・夕刻の行動を避けるなど、まずは安全確保を最優先に行動していただきたいと考えます」政府はクマの個体数の管理や生息状況の調