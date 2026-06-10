俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純和歌子を演じた有村。最後のあいさつで有村は「この物語は人生を取り戻すために、みんなが劇中でで奮闘していくお話です。誰もが自分の現在地を確かめて『あれ、このままでいいのかな？』とか『自分自身変わりたい