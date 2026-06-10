◇交流戦ソフトバンク―阪神（2026年6月10日みずほペイペイD）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が、勝ち越しの11号ソロを放った。「うまく反応して捉えることができた。このまま勝ちにもっていけるようにこの後も得点に絡んでいきたい」2―2の5回、先発・大竹の5球目のチェンジアップを捉えて右翼ホームランテラス席に運んだ。2試合連続のアーチに、ベンチでは納得した表情を見せた。