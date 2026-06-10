10日、LINE CUBE SHIBUYAで行われた『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF & ASIA） 2026』アワードセレモニー内で、今年から新設された「Tom Yoda Next Frame Award」が発表され、中村光輝監督の『ノット・ア・バッド・サウンド／Not a Bad SOUND』が受賞。本アワード主催者であるティーワイリミテッド代表取締役会長・依田巽氏が、若き才能のエールを送った。【全身ショット】白の超ロングコートでほ