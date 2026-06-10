男性7人組「三代目JSOULBROTHERS」の山下健二郎（41）が9日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、仲良しの芸人を明かした。芸能界きっての釣り好きとして知られ、有名人の釣り仲間を聞かれると「芸人さんのナダルとミキ亜生くん」とお笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルと「ミキ」亜生の名前を挙げる。ナダルの名を聞くと、週替わりア