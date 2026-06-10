10日午後7時35分ごろ、北海道、青森県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日本海北部で、震源の深さはおよそ350km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浦河町と浦幌町、それに根室市、青森県の階上町、宮城県の登米市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海