来季ドイツ1部に復帰する名門シャルケが10日、ドイツ2部デュッセルドルフのMF田中聡（23）を完全移籍で獲得したと発表した。田中は1月に広島からデュッセルドルフに移籍。チームは3部に降格したが約半年で13試合2アシストを記録し、シャルケ首脳陣の目に留まった。強い強度で攻守に関われるボランチで、25年7月のE―1選手権でA代表デビュー。かつて内田篤人、吉田麻也らが在籍したチームで飛躍を目指す。田中はクラブを通じ