◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神がこの日もソフトバンクの一発攻勢で劣勢に立たされた。2点リードの4回1死で先発・大竹が柳田にチェンジアップを捉えられ右翼スタンドにソロを被弾。この回さらに失点し同点に追いつかれた。同点の5回には1死から近藤にチェンジアップを右翼のホームランテラスに飛び込む勝ち越しソロを許した。前日は先発の才木、2番手の椎葉が合計6被弾。パワーを見せ