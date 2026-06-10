日本がグループステージ第3戦で激突する、スウェーデン。北欧スカンジナビア半島にあるスウェーデンの国土は日本の約1.2倍ですが、人口は10分の1ほどです。大小さまざまな島からなる首都・ストックホルムは水の都と呼ばれ、船が暮らしを支える大切な移動手段になっています。ノーベル賞の授賞式で有名なスウェーデン。地下鉄の駅全体をアート空間にするなど、芸術的な一面も見られました。そんな国で、取材班は気になる看板を発見