All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「親より成功していると思う二世タレント」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：宇多田ヒカル／99票2位にランクインしたのは、シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんです。15歳でリリースしたデビューシングル『Automatic/time will