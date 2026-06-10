息子のランドセル、てっきり黒か青だと思っていたのに、本人が選んだのはまさかの薄いピンクでした―。「6年間ほんまに使うの？」と心配した母をよそに、1年経った今も堂々と背負って通学中。桜の下で撮ったピンクのランドセル姿の写真をThreadsに母が投稿したところ、「桜と同じ色で綺麗」「子どもの選択を尊重するの素敵」と反響を呼んでいます。【写真】ピンクのランドセルとピンクのスニーカーで登校する息子投稿したのは、フ