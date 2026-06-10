54歳の田中さん（仮名・非正規雇用）は、妻と2人暮らし。3年前に80歳の母が脳梗塞で倒れ、右半身にまひが残ったことを機に昨年3月、介護のために正社員の仕事を退職しました。その後、パートで働いていた妻が離職し、介護や家事に専念することで、介護体制が少し落ち着いてきました。そのため、田中さんは家計を立て直すために再就職を目指していますが、なかなか採用には至りません。もともと共働きでギリギリの生活をしていたの