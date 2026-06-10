個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、All Aboutの読者や動画視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 2025年の利益はどのくらいでしたか？【今回の質問】「桐谷さんの投資スタイルは、景気や相場をあまり見ず『下がったら買う、上がったら売る』だと思うのですが、そのような手法で2025年の利益はどのくらいでしたか？」（せいなさん・30代女