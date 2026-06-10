中学生の息子2人を育てる40代専業主婦のAさんは、ある日近所の農家の前に「ご自由にどうぞ」と野菜が置かれているのを見つけました。農家さんが処分するくらいならと好意で置いてくれたのでしょう。物価高で食費が上がり頭を悩ませていたAさんは、「まだたくさん残っているし、多めにもらっていこう」と考え、置いてあった6袋のうち4袋を持ち帰ることに。「ホテル備え付けのケトルは使わない方がいい」←まさかの理由が衝撃だった