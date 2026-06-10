藍箭航天（LandSpace）が開発したキャリアロケット「朱雀2号改良型遥6」が北京時間9日午後4時23分、東風商業宇宙イノベーション試験エリアから打ち上げられ、搭載していた「千帆DTC01衛星」と「中国移動02衛星」は予定軌道に投入され、飛行試験ミッションが無事成功した。中国新聞社が伝えた。同ロケットは直径3．35メートル、フェアリング最大直径4．2メートルで、低軌道への打ち上げ能力は6トン、500キロメートル太陽同期軌道へ