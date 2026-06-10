中国物流購買連合会は6月10日、「中国コールドチェーン物流発展報告（2026）」を発表しました。それによると、中国のコールドチェーンのサプライチェーンは着実に基盤が強化され、総合力も継続的に向上しており、今年のコールドチェーン物流市場規模は5850億元（約13兆8489億円）を超える見通しだということです。報告によると、2025年の世界のコールドチェーン物流サービス市場規模はおよそ2兆7500億元（約65兆1017億円）で前年よ