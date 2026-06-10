お笑いコンビ・Aマッソのマネジャーは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーの加納さんがロリータ服を着た姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】Aマッソ・加納のロリータ服姿「なんだこれはーーーーーー!!!!」同アカウントは「#オフマッソ」のハッシュタグを添え、2枚の写真を投稿。加納さんがピンク色のロリータ服を着用している姿が写っています。照れくさそうな表情も含め、とてもかわいらしいです。ファンからは「