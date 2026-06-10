トヨタの「高性能FRセダン」に熱視線！トヨタのモータースポーツブランドであるGAZOO Racing（GR）は2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。ハッチバックの「カローラスポーツ」をベースとした高性能な限定モデルですが、このGRMNの新型車が登場したことを機に、過去に発売された「マークX GRMN」を思い起こす人も少なくありません。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“高性能”FRセダン」です！（30枚