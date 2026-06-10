イラストレーター“ぢゅの”氏が描く『mofusand』のコンセプト専門店「mofusand TOKYO」は、6月26日（金）から、コンセプトシリーズ第3弾として「BOARD SHARK！（ボードシャーク）」の商品を、同店舗や公式ウェブショップ「mofusand もふもふマーケット」で発売する。【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！展開グッズ一覧■クールなデザインを採用今回グレイ・パーカー・サービスより発売される「BOARD SHARK！」は、『mof