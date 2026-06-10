中間貯蔵施設建設計画と向き合う周辺の自治体では10月に田布施町、11月に平生町の町長選挙が予定されています。田布施町長選挙に向けては現職の東浩二町長が10日、3選を目指して立候補することを表明しました。田布施町 東浩二町長「これまでみなさんにいただいた支援や協力に応えるためにも町長選挙へ出馬する方向で準備を進めている」10日開会した田布施町議会の一般質問で町長選への出馬の意思を問われた東町長はこのように述べ