10日は岩国市出身の作家＝宇野千代の没後30年の命日です。岩国市の菩提寺では宇野千代を偲ぶ法要「薄桜忌」が営まれました。宇野千代の墓がある岩国市の教蓮寺で営まれた「薄桜忌」にはおよそ80人が参列しました。明治、大正、昭和、平成を駆け抜けた宇野千代は「おはん」や「生きて行く私」など数々の名作を生みだし、1996年6月10日に98歳で、その生涯を終えました。「薄桜忌」の名は宇野千代が生前、岐阜県にある国の天然記念物