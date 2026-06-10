美祢市の特産＝秋芳梨の農園で地元の児童が梨栽培を手伝う恒例の梨下村塾が行われました。梨下村塾は子どもたちに美祢特産の秋芳梨のことを深く知ってもらおうと30年以上行われています。10日は秋芳桂花小学校の1年生から6年生までの児童35人が市内の永嶺農園を訪れ、小さい袋がかけられている梨にひと回り大きな袋を付ける作業をしました。ナシの大きさはいま、3センチほどです。病気と害虫から守り、秋芳梨の見た目を美しく保つ