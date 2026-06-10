呉市の大和ミュージアムで開かれている海上保安展で、長野県から訪れた小学生が10万人目の来場者となり記念品が贈られました。海上保安展では巡視船の模型や灯台の設備、海の安全を支える様々な資料が展示されています。開催期間は6月20日までです。【2026年6月10日 放送】