気温が低めだった9日(火)から一転、10日(水)はすっきり晴れて、夏らしい暑さとなりました。 最高気温は島原市で29.7℃、佐世保市で28.9℃と「真夏日」に迫る気候となりました。 11日(木)も晴れて、暑さが続く見込みです。 ▼11日(木)の天気 ▼11日(木)の紫外線情報 ▼11日(木)の気温 ▼11日(木)の熱中症情報 ▼11日(木)のPM2.5予想 ▼11日(木)