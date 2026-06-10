広島県被団協の前・理事長箕牧智之さんが横田知事のもとへ退任の挨拶に訪れました。■県被団協 前理事長箕牧 智之 さん「日本が戦争へ進むことがないように」横田知事は、被爆者の声を大事に非核三原則の堅持などを発信したいと話しました。【2026年6月10日 放送】