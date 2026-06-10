下松市笠戸島の国民宿舎大城で、その名前を冠したオリジナル日本酒が誕生しました。10日、お披露目されたのが、「大城 純米吟醸」です。リニューアルから10周年を迎える大城と、周南市の酒蔵会社「山縣本店」が協力して開発しました。自然豊かな笠戸島をイメージした爽やかなラベルに力強く大城と記されています。キレがよく、爽やかな味わいで、食中酒として楽しんでほしいと言います。山縣本店 山縣社長『今回は笠戸