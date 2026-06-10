カープ「ルーキー通信」。9日、プロ初ホームランを放った平川連選手と勝田成選手の守備のスーパープレーを振り返ります。6月5日のオリックス戦、一・二塁間を抜けそうな打球にセカンド・勝田選手がダイビングキャッチからのナイススロー。まさに菊池選手を彷彿（ほうふつ）とさせるプレー、小さいころから憧れの菊池選手も笑みを浮かべるナイスプレーでした。