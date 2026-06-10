山陽小野田市の「おのだサンパーク」が、テナントの従業員の満足度の高さを評価する賞を受賞しました。この賞を受賞するのは2年連続です。おのだサンパークが受賞したのは、第28回テナントが選んだディベロッパー大賞の「ES賞」です。10日は、おのだサンパークを運営する小野田商業開発の野口嘉一代表取締役専務が社員に東京での授賞式の様子を報告しました。テナントが選ぶディベロッパー大賞は繊