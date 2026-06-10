県内の高校生を応援しようと、広告代理店読売西部アイエスなどがオリジナルのノートを贈呈しました。 長崎玉成高校の2年生に贈られたのは、地元の学生を応援するノート「J・O・NOTE」です。 表紙には、稲佐山から見た長崎の風景が描かれています。 （生徒） 「かわいいから、勉強に意欲的になれる」 （生徒） 「試験勉強や専門学科の勉強に使いたい」 福岡に本社を置く広告代理店「読売西部