食料品消費税は税率0％と１％ではどちらがいいのか？東海地方のスーパーを取材しました。 【写真を見る】スーパーのレジ改修 ｢補助金の話は一切なし｣ 食料品の消費税減税 0%になる場合は｢レジ1台あたり約10万円｣の経費 訪れたのは、愛知県春日井市のスーパー。食料品消費税の減税となれば、店にある3台のレジのシステムを改修する必要があります。 （エフ マルシェ 福丸明男代表）「正直な