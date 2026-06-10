俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純有村と初タッグを組んだ天野監督。撮影を振り返り、天野監督は「芯の部分に揺るがない何かをお持ちの方。役作りに対する姿勢も。撮影前にお話しさせていただいて、役ごとに1冊ノートを作って、役について納得する